В центре Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода

https://static.news.ru/photo/38a33abe-93e1-11eb-a61c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль сбил насмерть пешехода на Смоленском бульваре в центре столицы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Примерно в 19:40 автомобиль «Рено» сбил пешехода на Смоленском бульваре. Пострадавший скончался, — цитирует ТАСС собеседника.

Отмечается, что водитель машины не стал скрываться с места аварии, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщал NEWS.ru, в центре Москвы в четверг, 1 апреля, произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Блогер Эдвард Бил уже признал свою вину в аварии.

Ранее в Ленинградской области автомобиль сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Одна из них умерла по пути в больницу, вторая госпитализирована с переломами.