В центре Краснодара горит здание на площади 200 кв. м

https://static.news.ru/photo/7841d164-d931-11ea-bdcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошёл во вторник, 11 мая, в одноэтажном здании в центре Краснодара. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошёл на первом этаже здания, расположенного по улице Путевой. В настоящее время проводится тушение огня, в мероприятии задействованы 44 человека и 14 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало. Подробности происшествия уточняются.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в столичном районе Печатники. Огонь охватил четыре гаража на Шоссейной улице. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.