В центре Грозного застрелили двух сотрудников ДПС

https://static.news.ru/photo/81e97cfc-4908-11eb-9f27-fa163e074e61_660.jpg Фото: IuriiIurie/twitter.com

В центре столицы Чечни произошла перестрелка — неизвестные напали на сотрудников ДПС. Двое полицейских погибли.

Нападение было совершено на перекрёстке возле улицы Мира. Один из боевиков ликвидирован ответным огнём, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пользователь Twitter @IuriiIurie опубликовал фото с места инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что было совершено нападение на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни. Тогда нападавшие были уничтожены, а среди сотрудников полиции никто не пострадал.