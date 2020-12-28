В центре Грозного застрелили двух сотрудников ДПС

В центре столицы Чечни произошла перестрелка — неизвестные напали на сотрудников ДПС. Двое полицейских погибли.
Нападение было совершено на перекрёстке возле улицы Мира. Один из боевиков ликвидирован ответным огнём,
Пользователь Twitter @IuriiIurie опубликовал фото с места инцидента.
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Ранее NEWS.ru писал, что было совершено нападение на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни. Тогда нападавшие были уничтожены, а среди сотрудников полиции никто не пострадал.