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В центре Грозного застрелили двух сотрудников ДПС

15:04, 28 декабря 2020 57
Фото: IuriiIurie/twitter.com

В центре столицы Чечни произошла перестрелка — неизвестные напали на сотрудников ДПС. Двое полицейских погибли.

Нападение было совершено на перекрёстке возле улицы Мира. Один из боевиков ликвидирован ответным огнём, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пользователь Twitter @IuriiIurie опубликовал фото с места инцидента.  

Ранее NEWS.ru писал, что было совершено нападение на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни. Тогда нападавшие были уничтожены, а среди сотрудников полиции никто не пострадал.

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