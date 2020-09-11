В центре Екатеринбурга зарезали мужчину

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В центре Екатеринбурга от ножевых ранений, полученных в драке, скончался мужчина 2002 года рождения. По факту его смерти возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тело молодого человека было найдено около одного из баров. На нём полицейские обнаружили около 10 ранений, нанесённых колюще-режущим предметом. Они также установили личность погибшего и то, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабёж.

Сотрудники полиции и СКР пытаются раскрыть преступление «по горячим следам», сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области посетитель кафе, вооружённый ножом, устроил драку. Он зарезал двоих человек и ранил ещё одного. Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.