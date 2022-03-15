В Бурятии перевозивший детей автобус попал в ДТП, два человека погибли
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
16:24, 15 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Селенгинском районе Бурятии, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным собеседника, два пассажира скончались, семь детей получили ранения.
В результате столкновения на федеральной автодороге Улан-Удэ — Кяхта микроавтобуса с легковушкой пострадали девять человек, двое из них погибли, — заявил источник.
Всего в рейсовом автобусе находилось девять детей, их состояние уточняется. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Согласно информации местных СМИ, жертвами стали водитель и пассажирка легковушки. Все пострадавшие были экстренно доставлены в медучреждения. Издание «Новая Бурятия» утверждает, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус, перевозивший подростков 2007–2008 годов рождения.
Ранее другая авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в Якутии на федеральной автодороге А-331 «Вилюй». В результате инцидента были госпитализированы 11 человек, среди них один ребёнок.