В Бурятии перевозивший детей автобус попал в ДТП, два человека погибли

Микроавтобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Селенгинском районе Бурятии, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным собеседника, два пассажира скончались, семь детей получили ранения.

В результате столкновения на федеральной автодороге Улан-Удэ — Кяхта микроавтобуса с легковушкой пострадали девять человек, двое из них погибли, — заявил источник.

Всего в рейсовом автобусе находилось девять детей, их состояние уточняется. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Согласно информации местных СМИ, жертвами стали водитель и пассажирка легковушки. Все пострадавшие были экстренно доставлены в медучреждения. Издание «Новая Бурятия» утверждает , что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус, перевозивший подростков 2007–2008 годов рождения.

Ранее другая авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла в Якутии на федеральной автодороге А-331 «Вилюй». В результате инцидента были госпитализированы 11 человек, среди них один ребёнок.