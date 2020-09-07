В Бурятии ищут двоих пропавших туристов

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Спасатели Бурятии разыскивают двух туристов, пропавших в Окинском районе республики. В поисках задействована авиация.

Туристы входили в состав незарегистрированной тургруппы, планировавшей сплав на катамаранах по реке Кетой. По предварительным данным, одна часть группы начала сплав и должна была встретиться с другой в назначенной точке. Однако два человека на место встречи не пришли, рассказали РИА Новости в МЧС Бурятии.

Спасатели уточняют численность участников тургруппы, а также отмечают, что район предполагаемых поисков туристов является труднодоступным.

Ранее NEWS.ru писал, что в горах около Сочи пропала тургруппа из 11 человек. в их числе восемь детей — воспитанников спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. Туристы ушли из посёлка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта «Роза Хутор» 6 сентября и не вернулись.