В Бурятии госпитализировали ребёнка после нападения собак

https://static.news.ru/photo/21933854-54b9-11eb-abbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице Бурятии Улан-Удэ в результате нападения бродячих собак пострадал 11-летний мальчик. Он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

Инцидент произошёл днём 12 января в микрорайоне Забайкальский. Скорая помощь прибыла на место происшествия через 10 минут после вызова. Медики оказали ребёнку необходимую экстренную помощь, а затем доставили его в Детскую республиканскую клиническую больницу.

У мальчика диагностированы множественные рваные раны на ногах. В настоящее время ему проводится операция, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

Это уже не первый подобный случай в микрорайоне Забайкальский. Некоторое время назад от нападения собак там пострадали 20-летняя девушка и школьник. По данным фактам проводится доследственная проверка.

Ранее NEWS.ru писал, что в деревне Морозово Сергиево-Посадского района Подмосковья собака схватила за лицо ребёнка. Пострадавшего малыша доставили в больницу. Инцидент произошёл в местном парке «Кочевник». Собака вырвалась из упряжки и набросилась на ребёнка.