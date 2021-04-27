В Буркина-Фасо убиты три западных журналиста

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Тела трёх западных журналистов, пропавших накануне в Буркина-Фасо, найдены на востоке страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности африканского государства.

Отмечается, что в области Гурман неизвестные после нападения на конвой похитили четырёх человек, в том числе двух журналистов из Испании и одного — из Ирландии. Убитые принимали участие в мероприятии экологической НКО, направленной на защиту животных. В группе с погибшими был один местный военнослужащий, о его судьбе не сообщается.

30 июля 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, куда прибыли для съёмки фильма деятельность ЧВК в стране. Согласно официальной версии, журналисты погибли при попытке ограбления.