В Буркина-Фасо убиты три западных журналиста

Тела трёх западных журналистов, пропавших накануне в Буркина-Фасо, найдены на востоке страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности африканского государства.
Отмечается, что в области Гурман неизвестные после нападения на конвой
30 июля 2018 года российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, куда прибыли для съёмки фильма деятельность ЧВК в стране. Согласно официальной версии, журналисты погибли при попытке ограбления.