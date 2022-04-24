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Происшествия

В Брянске произошёл пожар на территории нефтебазы

03:51, 25 апреля 2022
В Брянске произошёл пожар на территории нефтебазы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пожар произошёл в ночь на 25 апреля на территории нефтебазы в Брянске. Загорелись резервуары, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.

К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчёты по повышенному рангу (номеру) пожара, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшая от огня нефтебаза находится на Московском проспекте Фокинского района города. О возгорании там спасателям стало известно в 02:00 мск. Другие подробности пожара уточняются.

Ранее стало известно, что в Кинешме Ивановской области загорелся цех по производству растворимой краски на территории Дмитриевского химического завода. В результате возгорания пострадал один человек, ещё 143 были эвакуированы.

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