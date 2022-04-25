В Брянске эвакуировали школы и детсады после подозрительных сообщений

На почту нескольких школ, детских садов и государственных учреждений, в том числе мэрии, в Брянской области поступили «подозрительные сообщения», содержание которых не уточняется, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное правительство. После этого учащихся и сотрудников эвакуировали из зданий.

Поступает информация.<...> Как положено, выводят детей на улицу, — передала собеседница агентства.

По её словам, на местах происшествия работают спецслужбы, которые проверяют здания на наличие угрозы. В уже проверенных учреждениях угрозы не подтвердились.

Ранее стало известно о повреждении железнодорожных путей Брянске. Официальных комментариев по данному факту пока не поступало, но очевидцы в социальных сетях публикуют кадры с места событий, на которых видны упавший состав и «съехавшая» с насыпи железная дорога.

Ночью в Брянске произошёл пожар на нефтебазе в Фокинском районе. Около 02:00 на территории базы загорелись резервуары с топливом. По данным регионального главка МЧС, в результате пожара никто не пострадал, эвакуировать население, живущее в районе горящей нефтебазы, не планируют. Позже в соцсетях появились кадры, на которых запечатлены, предположительно, взрыв и начало пожара. На данный момент возгорание удалось локализовать на площади в 1500 «квадратов».

Позже резервуар с дизельным топливом объёмом 10 тысяч кубометров загорелся на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу.