В больнице рассказали о состоянии раненых солдатом ВСУ
Состояние троих раненых
Сергей Попов
Сергей Попов
14:55, 27 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о самочувствии трёх человек, которые были ранены солдатом-срочников ВСУ в Днепропетровске. По его словам, самой тяжёлое ранение получила 22-летняя девушка, её состояние оценивается как крайне критическое, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Она не помнит, что произошло. Она получила пулю в живот в область пупка, вторую пулю в плечо и третью в колено, — рассказал Рыженко.
Если раненая выживет, то это будет ещё один подвиг, добавил он.
Состояние второго раненого медики расценивают как тяжёлое, но ближе к среднему. Ему пуля попала в бедро, но не задела бедренную артерию. В противном случае его не удалось бы спасти, он мог бы умереть от потери крови.
Третий пострадавший ранен в седалищный нерв. Состояние его здоровья среднее, он идёт на поправку.
Ранее сообщалось, что солдата-срочника, устроившего стрельбу по сослуживцам, задержали. Мотивы его поступка пока не выяснены.
Инцидент произошёл накануне в тёмное время суток на территории автозавода Южмаш. Солдат был вооружён автоматов АК-47 и, по некоторым данным, имел при себе несколько тысяч патронов. В результате произошедшего погибли четверо военных и одна гражданская. Ещё пять человек получили ранения.