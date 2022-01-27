В больнице рассказали о состоянии раненых солдатом ВСУ

Глава областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о самочувствии трёх человек, которые были ранены солдатом-срочников ВСУ в Днепропетровске. По его словам, самой тяжёлое ранение получила 22-летняя девушка, её состояние оценивается как крайне критическое, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Она не помнит, что произошло. Она получила пулю в живот в область пупка, вторую пулю в плечо и третью в колено, — рассказал Рыженко.

Если раненая выживет, то это будет ещё один подвиг, добавил он.

Состояние второго раненого медики расценивают как тяжёлое, но ближе к среднему. Ему пуля попала в бедро, но не задела бедренную артерию. В противном случае его не удалось бы спасти, он мог бы умереть от потери крови.

Третий пострадавший ранен в седалищный нерв. Состояние его здоровья среднее, он идёт на поправку.

Ранее сообщалось, что солдата-срочника, устроившего стрельбу по сослуживцам, задержали. Мотивы его поступка пока не выяснены.

Инцидент произошёл накануне в тёмное время суток на территории автозавода Южмаш. Солдат был вооружён автоматов АК-47 и, по некоторым данным, имел при себе несколько тысяч патронов. В результате произошедшего погибли четверо военных и одна гражданская. Ещё пять человек получили ранения.