https://static.news.ru/photo/2cc46c08-6396-11ea-b1dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после смерти пациентки в местной больнице.

По словам мужа покойной, его супруга несколько часов кричала от боли, но к ней никто не подходил. Кроме того, чтобы она своими криками не мешала окружающим, женщину перенесли в коридор ближе к туалету.

Увидел в коматозном состоянии жену свою. Докторам показал, сказал, что плохо дышит. Мне сказали: «Она спит, всё будет хорошо», — рассказал мужчина, добавив, что через три часа врачи констатировали её смерть.

Телеграм-канал «Лампа» опубликовал аудиозапись беседы мужчины с лечащим врачом. На записи медик заявил, что показаний для перевода в реанимацию не было, а женщина «кричала не от боли». Однако, от чего именно, врач не уточнил.