В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после смерти пациентки в местной больнице.
По словам мужа покойной, его супруга несколько часов кричала от боли, но к ней никто не подходил. Кроме того, чтобы она своими криками не мешала окружающим, женщину перенесли в коридор ближе к туалету.
Увидел в коматозном состоянии жену свою. Докторам показал, сказал, что плохо дышит. Мне сказали: «Она спит, всё будет хорошо», — рассказал мужчина, добавив, что через три часа врачи констатировали её смерть.
Телеграм-канал «Лампа» опубликовал аудиозапись беседы мужчины с лечащим врачом. На записи медик заявил, что показаний для перевода в реанимацию не было, а женщина «кричала не от боли». Однако, от чего именно, врач не уточнил.
Ранее NEWS.ru
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