В Боливии мальчики хотели получить суперсилу с помощью укуса чёрной вдовы

https://static.news.ru/photo/09735ef0-a1b5-11ea-acef-fa163e074e61_660.jpg Фото: H. Bellmann/blickwinkel/Global Look Press

В надежде получить власть Человека-паука трое боливийских мальчишек позволили одному из самых опасных пауков семейства тенётников Latrodectus укусить себя. Сверхспособности они не получили, но оказались в больнице на грани жизни и смерти. Об этом сообщил представитель Минздрава Боливии Виргилио Пьетро на брифинге по коронавирусу.

Сообщается, что все трое — братья в возрасте 8, 10 и 12 лет. Они пасли коз в районе Чаянте, когда нашли чёрную вдову. Они решили, что укус насекомого даст им сверхспособности, пишет портал ScienceAlert.

После этого у братьев начались лихорадка, тремор и боли в мышцах, но сначала на странное состояние мальчиков внимание обратила их мама, застав ребят плачущими. После посещения районного медцентра их перевели в детскую больницу в Ла-Пасе.

Врачам удалось спасти мальчиков, и через неделю их уже выписали домой. На брифинге Пьетро предупредил родителей, что «для детей фильмы — это реальность», и попросил разъяснить им опасность таких поступков.

Как писал NEWS.ru, ранее женщина без маски укусила полицейского на рынке в Марий Эл.