https://static.news.ru/photo/dc0f27f4-3d51-11ea-a215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/TASS

Врачи колумбийской столицы сообщили о госпитализации гражданина Китая. Его поместили в клинику с подозрением на коронавирус.

По данным медиков, гражданин КНР прилетел в среду из Турции. Он обратился к врачам с жалобами на недомогание, также у него наблюдались симптомы, характерные для указанной болезни. На данный момент он госпитализирован, медики проводят необходимые исследования.

Минздрав Колумбии официально заявил, что ранее на территории страны не было зафиксировано ни одного случая выявления нового вируса.

Ранее NEWS.ru писал, что число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17. Также врачи из Санкт-Петербурга обнародовали результаты исследования китайского пассажира на коронавирус. Следов заражения у него обнаружено не было.