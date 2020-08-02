В бизнес-центре на Новом Арбате произошёл пожар

https://static.news.ru/photo/c32d2a80-d552-11ea-ab06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошёл на первом этаже бизнес-центра «Обновление Арбата» на улице Новый Арбат в столице.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. По его данным, возгорание произошло в вытяжке на кухне на первом этаже в здании по адресу: Новый Арбат, 21.

Площадь пожара составляет 50 кв. метров, — сообщил источник.

По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ, горела мебель и оборудование на кухне. Один человек эвакуирован.

Благодаря оперативному прибытию и грамотной, слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, в 08:41 пожар был локализован, в 08:54 — ликвидирован, — говорится в сообщении пресс-службы.

В главке отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве звонок в полицию о подгоревшем супе стал причиной выезда на место целого пожарного расчёта.