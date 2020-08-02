В бизнес-центре на Новом Арбате произошёл пожар

Пожар произошёл на первом этаже бизнес-центра «Обновление Арбата» на улице Новый Арбат в столице.
Об этом
Площадь пожара составляет 50 кв. метров, — сообщил источник.
По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ, горела мебель и оборудование на кухне. Один человек эвакуирован.
Благодаря оперативному прибытию и грамотной, слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, в 08:41 пожар был локализован, в 08:54 — ликвидирован, — говорится в сообщении пресс-службы.
В главке отметили, что информации о пострадавших не поступало.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве звонок в полицию о подгоревшем супе стал причиной выезда на место целого пожарного расчёта.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен