https://static.news.ru/photo/7a15f8d2-2098-11ea-afca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Мужчина лишился $51 тысячи после разбойного нападения. Инцидент произошёл на юге столице на улице Дербеневской.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, вечером 16 декабря двое неизвестных распылили содержимое баллончика в лицо безработному и отняли у него $51 тысячу — примерно 3,2 млн рублей.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают нападавших. Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере, передаёт АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что трое неизвестных проникли в дом и связали хозяев, а после украли золотые украшения и примерно миллион рублей. Затем они угнали автомобиль Toyota Venza и скрылись с места происшествия. Инцидент произошёл в городском округе Мытищи в деревне Погорелки.