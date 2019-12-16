В Берлине в ночь на 12 ноября неизвестные вскрыли могилу политического деятеля нацистской Германии, генерала полиции Рейнхарда Гейдриха, которая находится на историческом кладбище Инвалиденфридхоф.
О произошедшем полицию уведомил сотрудник кладбища,
SS-Führer Reinhard Heydrich - Unbekannte öffnen Grab von Nazi-Verbrecher in Berlin— BILD News (@BILD_News)
https://t.co/ehxSX1cOXJ December 15, 2019
Могила была анонимной, и правоохранители считают, что злоумышленники точно знали, где она расположена и кто в ней покоится. Пресс-секретарь полиции подчеркнула, что ничего из могилы украдено не было.
Гейдрих умер в 1942 году после покушения, совершённого в рамках диверсионной операции «Антропоид».
Ранее NEWS.ru писал, что в Мозамбике мужчина выкопал на семейном кладбище тела своих родственников. Он признался, что некий предприниматель обещал ему за их кости более $300 (19 тыс. рублей).
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