https://static.news.ru/photo/5e864b2a-200d-11ea-953d-fa163e074e61_660.jpg Кладбище Инвалиденфридхоф Фото: Karl F. Schöfmann/imageBROKER.com/Global Look Press

В Берлине в ночь на 12 ноября неизвестные вскрыли могилу политического деятеля нацистской Германии, генерала полиции Рейнхарда Гейдриха, которая находится на историческом кладбище Инвалиденфридхоф.

О произошедшем полицию уведомил сотрудник кладбища, уточняет Bild.

SS-Führer Reinhard Heydrich - Unbekannte öffnen Grab von Nazi-Verbrecher in Berlin https://t.co/ehxSX1cOXJ — BILD News (@BILD_News) December 15, 2019

Могила была анонимной, и правоохранители считают, что злоумышленники точно знали, где она расположена и кто в ней покоится. Пресс-секретарь полиции подчеркнула, что ничего из могилы украдено не было.

Гейдрих умер в 1942 году после покушения, совершённого в рамках диверсионной операции «Антропоид».

Ранее NEWS.ru писал, что в Мозамбике мужчина выкопал на семейном кладбище тела своих родственников. Он признался, что некий предприниматель обещал ему за их кости более $300 (19 тыс. рублей).