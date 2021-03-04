В Бердске мужчина избил на улице перенёсшую инсульт 83-летнюю пенсионерку

https://static.news.ru/photo/26055778-7cdc-11eb-8ff7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный житель Бердска в Новосибирской области избил пожилую женщину, которая недавно перенесла инсульт. Он несколько раз пнул 83-летнюю пенсионерку и повалил её на снег. Инцидент произошёл вблизи дома № 16 микрорайона Северный Бердска.

Мужчине не понравилось, что пожилая женщина мешала ему пройти. После болезни пенсионерка с трудом передвигалась. Организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.

Дочь пострадавшей пенсионерки Екатерина очень переживает после инцидента. Она считает, что если этот случай оставить без внимания, то он может повториться. Теперь пенсионерка боится выходить на улицу. Екатерина посмотрела записи с камер видеонаблюдения, которые ей показал старший по дому.

Там видно, как идёт пьяный мужчина и специально толкает маму. Потом вроде помог ей подняться, палки дал ей обратно ей в руки, а потом опять повернулся и пнул её сзади. Она быстренько, конечно, со своей скоростью, вернулась в подъезд. Он её догнал и сказал ей что-то. Я спросила потом у мамы: «Что он тебе сказал?» Она ответила, что он произнёс: «Я тебя убью». Мама ходит тихо, никому ничего не скажет, никого не обидит, «божий одуванчик», — рассказала Екатерина журналистам «Курьер. Среда. Бердск».

По её словам, толкнувший пенсионерку мужчина отсидел восемь лет в тюрьме. Женщина предполагает, что своими действиями он пытался показать свою удаль. Дочь пенсионерки планирует написать заявление в полицию.

Старший по дому по имени Андрей Николаевич заявил, что это не первый случай недопустимого поведения мужчины. Теперь он не намерен оставлять эту ситуацию без внимания и хочет сделать всё, чтобы виновного наказали.

Как писал NEWS.ru, в Московской области мужчина год насиловал 13-летнюю дочь рядом со спящей женой. Когда девочка рассказала всё родственникам, отец-педофил не стал отпираться и признал вину. Возбуждено уголовное дело.