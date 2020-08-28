В Белоруссии мужчина с ножами напал на милиционеров

https://static.news.ru/photo/5b595b34-eae9-11ea-98e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вооружённый двумя ножами, напал на милиционеров в Белоруссии и нанёс им лёгкие раны.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского МВД. Инцидент произошёл в городе Молодечно на улице Громадовской. Сотрудники милиции возвращались в отделение с вызова и обратили внимание на мужчину, который вёл себя вызывающе и явно был нетрезв. Правоохранители остановились для разбирательства. Незнакомец достал два кухонных ножа и атаковал милиционеров.

По данным МВД, у одного из пострадавших стражей порядка колотая рана затылочной области, у другого — резаная рана голени. Нападавший задержан, им оказался 60-летний безработный горожанин, экспертиза показала в выдыхаемом им воздухе три промилле.

Пострадавшим милиционерам не потребовалась госпитализация. Действиям мужчины дадут правовую оценку.

Как передавал NEWS.ru, Следственный комитет Республики Беларусь заявил о выявленных 150 угрозах в адрес должностных лиц страны. За август в связи с этими угрозами было возбуждено около 50 уголовных дел.