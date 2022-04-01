В Белгородской области упал снаряд, выпущенный со стороны Украины

Артиллерийский снаряд, выпущенный с территории Украины, упал в селе Никольское в Белгородской области, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. По его данным, жертв и разрушений нет.

Снаряд, выпущенный с территории Украины, упал на территорию плодопитомника в селе Никольское Белгородской области. Жертв и разрушений нет, — сказал собеседник агентства.

Пожар на нефтебазе вспыхнул утром 1 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко заявил, что его причиной стал удар с вертолётов ВСУ, которые сумели зайти на территорию России. Первоначально сообщалось, что огнём охвачены восемь резервуаров с топливом и существует угроза возгорания такого же количества ёмкостей. Погибших в результате происшествия нет, по имеющимся данным, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. Жители улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуированы.

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин предположил, что вертолёты смогли нанести удар по нефтебазе в Белгороде из-за отсутствия «на данном направлении систем ПВО как таковых». Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, в свою очередь, отметил, что системы ПВО могли не заметить вертолёты, поскольку они летели на предельно малой высоте. Он выразил мнение, что российские войска должны нанести ответный удар по аэродрому, с которого вертолёты вылетели в сторону Белгорода.