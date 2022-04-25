В Белгородской области сообщили об обстреле со стороны Украины
Белгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Нехотеевка
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:15, 25 апреля 2022
Вячеслав ГладковФото: vk.com/gladkov_vv
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил об обстреле села Нехотеевка с украинской стороны. Отмечается, что были повреждены жилые постройки и личный транспорт. По словам губернатора, в ходе обстрела никто не пострадал.
Есть повреждённые жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет, — отметил глава региона.
Гладков 25 апреля продлил в Белгородской области до 10 мая срок действия «жёлтого» уровня террористической опасности. До этой же даты запрещено использование в регионе петард и фейерверков.
Ранее сообщалось, что приграничное село Отрадное в Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. По данным местных властей, снаряд с украинской стороны упал в поле, никто при этом не пострадал. Несколькими днями ранее обстрелу подвергся населённый пункт Головчино. Там получили ранения три человека.