В Белгородской области сообщили об обстреле со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил об обстреле села Нехотеевка с украинской стороны. Отмечается, что были повреждены жилые постройки и личный транспорт. По словам губернатора, в ходе обстрела никто не пострадал.

Есть повреждённые жилые постройки и личный транспорт. Пострадавших среди мирных жителей нет, — отметил глава региона.

Гладков 25 апреля продлил в Белгородской области до 10 мая срок действия «жёлтого» уровня террористической опасности. До этой же даты запрещено использование в регионе петард и фейерверков.

Ранее сообщалось, что приграничное село Отрадное в Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. По данным местных властей, снаряд с украинской стороны упал в поле, никто при этом не пострадал. Несколькими днями ранее обстрелу подвергся населённый пункт Головчино. Там получили ранения три человека.