В Белгородской области разбился самолёт

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как в одной из гостиниц было обнаружено тело скульптора Игоря Самарина. Смерть мужчины наступила от колото-резаного ранения в область шеи. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Отмечается, что у погибшего было колото-резаное ранение шеи. Тело мужчины обнаружили сотрудники гостиницы. На сегодняшний день проводятся оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить причину трагедии. Известно, что погибшим скульптором был Игорь Самарин,...