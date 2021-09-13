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В Белгородской области разбился самолёт

18:17, 13 сентября 2021
В Белгородской области разбился самолёт
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В Белгородской области разбился легкомоторный самолет. Инцидент случился в Прохоровском районе между сёлами Бехтеевка и Соколовка в Белгородской области, сообщает ТАСС.

Одномоторный самолет PZL-101 Gawron рухнул при проведении сельскохозяйственных работ. На борту находился только один пилот, он погиб.

На место чрезвычайного происшествия выехали пожарные, спасатели из главка Министерства по чрезвычайным ситуациям, медики и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что самолёт L-410 потерпел крушение 12 сентября в 18:15 мск. Погибли второй пилот и три пассажира. Пострадали 11 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Следственный комитет назвал основными версиями отказ техники и ошибку экипажа. Были обнаружены оба чёрных ящика. Выживший пилот Николай Махнутин рассказал, что в условиях сильного тумана самолёт заходил на посадку на низкой высоте и врезался в сопку. В Иркутской области 15 сентября объявлен днём траура.

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