В Белгородской области разбился самолёт

В Белгородской области разбился легкомоторный самолет. Инцидент случился в Прохоровском районе между сёлами Бехтеевка и Соколовка в Белгородской области, сообщает ТАСС.
Одномоторный самолет PZL-101 Gawron
На место чрезвычайного происшествия выехали пожарные, спасатели из главка Министерства по чрезвычайным ситуациям, медики и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что самолёт L-410 потерпел крушение 12 сентября в 18:15 мск. Погибли второй пилот и три пассажира. Пострадали 11 человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Следственный комитет назвал основными версиями отказ техники и ошибку экипажа. Были обнаружены оба чёрных ящика. Выживший пилот Николай Махнутин рассказал, что в условиях сильного тумана самолёт заходил на посадку на низкой высоте и врезался в сопку. В Иркутской области 15 сентября объявлен днём траура.