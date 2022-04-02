В Белгородской области произошёл взрыв с падением обломков

В Белгородской области, граничащей с Украиной, произошёл взрыв с последующим падением обломков. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.

Он уточнил, что взрыв произошёл в городском поселении Томаровка. Место происшествия было оцеплено, туда прибыли оперативные службы.

В Томаровке всё спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. <...> Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли, — написал Медведев.

Он добавил, что в настоящее время оцепление уже убирается. В ближайшее время будет полностью восстановлено движение. Других подробностей чиновник не привёл.

1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе — загорелись резервуары с бензином и дизельным топливом. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что к возгоранию привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые проникли на территорию России. Позднее в Минобороны РФ подтвердили информацию об атаке.

Погибших в результате ЧП не было. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. Пожар удалось ликвидировать вечером того же дня.

СКР расценил атаку на нефтебазу как теракт и возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить всех, кто отдавал и исполнял «преступный приказ» об атаке, чтобы виновные понесли наказание в соответствии с законом.