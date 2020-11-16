В Белгородской области мост погрузился в реку через месяц после ремонта

https://static.news.ru/photo/82348806-2819-11eb-8f29-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/p.volokonovka

Подвесной мост через реку Оскол в посёлке Волоконовка Белгородской области в ночь на 16 ноября провис настолько, что его нижняя часть оказалась в воде.

Совсем недавно конструкция была отремонтирована. Стоимость работ обошлась в 3 млн рублей. Работы проводились в сентябре — октябре. Однако обновлённой переправа простояла всего месяц.

В связи с этим прокуратура Белгородской области начала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации и ремонте моста, проинформировали в ведомстве.

Инцидент произошёл «по причине одновременного отрыва якорных петель натяжителя тросов», сообщила администрация Волоконовского района. Там пояснили, что замена этих петель, так же как и конструкций пилонов, не была предусмотрена муниципальным контрактом. Соответственно, работы по укреплению или замене этих конструкций не проводились.

Сейчас с подрядчиком «разработаны мероприятия по устранению последствий аварии», заверили в администрации. Работы будет проводить та же организация, они начнутся с 17 ноября.

Повреждённый мост соединяет центр посёлка с парком культуры и отдыха. Он был построен в 1968 году. При этом подобный инцидент уже был: в 2004 году во время проведения праздника Ивана Купалы мост провис из-за большого скопления народа. После этого количество одновременного нахождения людей на мосту ограничили, а основным стал вантовый мост, расположенный в 250 метрах ниже по течению реки.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, легковой автомобиль с пассажирами упал с моста в пруд. Инцидент произошёл в результате ДТП.