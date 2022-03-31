В Белгороде началась эвакуация жителей из-за пожара на нефтебазе

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Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл в результате авиаудара с двух вертолётов украинских войск. Они зашли на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолётов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет, — написал Гладков в своём Telegram-канале. Ранее стало...