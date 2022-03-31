18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Белгороде началась эвакуация жителей из-за пожара на нефтебазе

08:24, 01 апреля 2022
В Белгороде началась эвакуация жителей из-за пожара на нефтебазе Фото: autobelgorod/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Администрация Белгорода начала эвакуировать жителей с прилегающих к горящей нефтебазе улиц. В настоящее время там охвачены огнём восемь резервуаров. Спасатели принимают меры для предотвращения дальнейшего распространения пожара, сообщает RT.

В тушении пожара задействованы более 100 человек и свыше 30 единиц техники. В МЧС рассказали, что наращивают силы и средства для борьбы с огнём.

В очаге пожара находятся 16 резервуаров. Пожар происходит в восьми резервуарах с топливом и бензином, занимающих две тысячи кубических метров, есть угроза перехода огня еще на восемь, — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео