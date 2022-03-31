В Белгороде началась эвакуация жителей из-за пожара на нефтебазе
Сергей Попов
Сергей Попов
08:24, 01 апреля 2022
Фото: autobelgorod/vk.com
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Администрация Белгорода начала эвакуировать жителей с прилегающих к горящей нефтебазе улиц. В настоящее время там охвачены огнём восемь резервуаров. Спасатели принимают меры для предотвращения дальнейшего распространения пожара, сообщает RT.
В тушении пожара задействованы более 100 человек и свыше 30 единиц техники. В МЧС рассказали, что наращивают силы и средства для борьбы с огнём.
В очаге пожара находятся 16 резервуаров. Пожар происходит в восьми резервуарах с топливом и бензином, занимающих две тысячи кубических метров, есть угроза перехода огня еще на восемь, — рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.