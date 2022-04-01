В Белгороде эвакуировали типографию из-за неразорвавшегося снаряда

В Белгороде эвакуировали сотрудников типографии «Константа», обстрелянной украинскими военными. Одна из работниц рассказала РИА Новости, что причиной эвакуации послужил неразорвавшийся снаряд. По её словам, боеприпас уже обезврежен.

Нас эвакуировали. Там снаряды, которые не разорвались, их сейчас взрывают, — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что один из снарядов, который сотрудники типографии видели поблизости, сапёры уже обезвредили и персоналу разрешили вернуться на рабочие места.

Ранее сообщалось, что типография попала под обстрел с воздуха, когда вертолёты ВСУ нанесли удар нефтебазе утром 1 апреля. Начальник отдела маркетинга Маргарита Рихтер рассказала NEWS.ru, что у здания повреждены крыша, разбиты стёкла, есть пробоины во внутренних стенах, а также пострадала офисная техника. Жертв и раненых среди сотрудников нет. На тот момент в типографии находился только один человек, он не пострадал.

Ещё один работник типографии отметил, что предприятие находится не рядом с обстрелянной нефтебазой, а на другом конце города. Он предположил, что целью мог быть расположенный вблизи аэропорт Белгорода.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко заявил, что утром 1 апреля украинские военные нанесли удар по нефтебазе в Белгороде с вертолётов ВСУ, которые сумели зайти на территорию России. Первоначально сообщалось, что огнём охвачены восемь резервуаров с топливом и существует угроза возгорания ещё такого же количества ёмкостей. Погибших в результате происшествия нет, по имеющимся данным, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. Жители улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуированы.

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке вертолётов ВСУ на нефтебазу в пригороде Белгорода, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в администрации главы государства не будут давать оценки инциденту, этим должны заняться соответствующие ведомства.