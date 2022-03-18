«Это было ужасно»: автомобиль врезался в толпу во время карнавала в Бельгии

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Автомобиль протаранил толпу людей во время карнавального шествия в бельгийском населённом пункте Стрепи-Бракеньи. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека и ещё 32 пострадали, сообщает телеканал RTL.

Среди пострадавших 12 человек получили серьёзные травмы, остальные — лёгкие. По словам телеведущего Фабриса Коллиньона, машина въехала в группу людей из 150 человек.

Это было ужасно, — отметил он.

Мэр Стрепи-Бракеньи назвал произошедшее катастрофой.

По данным телеканала RTBF, в автомобиле находились двое молодых людей, которые пытались скрыться от полиции. Они задержаны. Глава МВД страны поручил проверить, не является ли ДТП предумышленным покушением.

Ранее сообщалось, что в Канаде автомобиль въехал в толпу во время акции протеста против коронавирусных ограничений. В результате пострадали четыре человека.

В ноябре 2021 года рэпер MathBoi Fly (Даррел Брукс) протаранил участников праздничного шествия в американском городе Уокешо (штат Висконсин). Погибли пять человек и ещё 48 пострадали. Музыканту предъявили обвинение в предумышленном убийстве.