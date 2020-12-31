В Бельгии 27 постояльцев дома престарелых умерли после визита Санта-Клауса

https://static.news.ru/photo/464fed16-4c55-11eb-a524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Faris Hadziq/Keystone Press Agency/Global look Press

Число погибших от коронавирусной инфекции в доме престарелых в бельгийском городе Мол в провинции Антверпен после визита Санта-Клауса достигло 27 человек.

Число умерших в результате вспышки коронавируса в доме престарелых, связанных с праздником Санта-Клауса для пожилых людей, достигло 27, — передаёт Daily Mail.

Ранее стало известно, что в доме престарелых в бельгийском Моле скончались не менее 18 проживавших там человек. Это произошло после визита больного коронавирусом аниматора. Сам аниматор, переодетый в Санта-Клауса, не знал, что инфицирован COVID-19, поскольку он у него проходил бессимптомно. Только после того как в приюте для стариков начали умирать люди, врачи стали искать причину.

Всего 121 постоялец и 36 сотрудников дома престарелых были инфицированы COVID-19. При этом версия о том, что они заразились от аниматора, до сих пор не является официальной.

В самом учреждении указывают, что все время общения с постояльцами дома престарелых волонтёр не снимал защитную маску и перчатки. Фотографии с праздника были опубликованы в СМИ. Что касается подарков, то их по комнатам постояльцев разносили сотрудники учреждения. Также было известно, что волонтёр часто посещал этот дом престарелых и сам мог заразиться во время одного из визитов, писал NEWS.ru.