https://static.news.ru/photo/4cd97154-5a23-11ea-9521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские предприниматели жалуются на сбой в работе Федеральной налоговой службы. По словам представителей бизнеса, у них необоснованно списываются деньги и блокируются счета.

Информацию о проблемах с программным обеспечением подтвердили «Подъёму» в одной из столичных инспекций. Специалисты не могут проверить, откуда взялись недоимки.

Как рассказали изданию несколько предпринимателей, это не первый случай сбоя. С начала года на их счетах уже появлялись «мифические» задолженности, несмотря на то что все необходимые платежи были проведены. При личном посещении инспекции сотрудники ФНС подтверждали, что долг не существует, но исправить работу программного обеспечения они не могут.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная налоговая служба сняла ограничения на операции по счетам ООО «Гугл» — российского подразделения Google. В ведомстве рассказали, что задолженность организации урегулирована. В самой компании сказали, что блокировка счёта была вызвана технической ошибкой.