Руководителя сгоревшего пансионата в Башкирии заключили под стражу

https://static.news.ru/photo/197cb380-3fb4-11eb-8806-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии арестовали руководителя пансионата, где в результате пожара погибли 11 человек, следует из сообщения пресс-службы Абзелиловского районного суда.

Как сообщается, арест произведён на время предварительного следствия до 15 февраля.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия до 15 февраля, — говорится в сообщении суда.

Пожар в частном пансионате в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкортостана произошёл в ночь на 15 декабря. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Жертвами инцидента стали четыре женщины и семеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет — жители Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области, передаёт ТАСС.

По данным СМИ, у пансионата не было разрешения на постоянное проживание пациентов. Имелась только лицензия на предоставление социальных услуг престарелым и инвалидам без проживания. Кроме того, в здании отсутствовали системы противопожарной защиты. Строение использовалось как частный жилой дом, в котором было установлено два дымовых пожарных извещателя. Они сработали, но на момент прибытия пожарных здание уже было охвачено огнём.

Как писал NEWS.ru, глава республики Радий Хабиров поручил провести проверки во всех домах престарелых после пожара в пансионате. Он также распорядился разыскать родственников погибших и оказать им материальную помощь. Хабиров добавил, что погибшие в результате пожара будут похоронены за счёт местных властей.