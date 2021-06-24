В Башкирии загорелся пороховой склад

В Башкирии вспыхнул пожар на складе с порохом. Поблизости расположено ещё несколько таких складов, огонь может перекинуться на них. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошёл в Стерлитамаке, на предприятии «Авангард». Оно занимается производством промышленных взрывчатых веществ для работ в нефтяных, газовых и других скважинах, а также выполняет оборонные заказы по утилизации взрывчатых веществ.

Площадь пожара составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошёл пожар на складе пиротехники, где хранилось 15 тонн взрывчатых веществ. Во время горения произошло около сотни взрывов, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. При тушении огня пострадали трое пожарных и один работник склада. Предполагается, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.