https://static.news.ru/photo/3a747b06-35f9-11ea-b038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правоохранительные органы башкирского города Стерлитамака разыскивают злоумышленников, которые украли у местного предпринимателя миллион рублей из необычного тайника.

Мужчина спрятал крупную сумму денег в собачьей конуре, но из-за новогодних праздников не сразу заметил пропажу. Предприниматель считает, что инцидент произошёл в период с 27 декабря по 10 января, передаёт Bash.News .

В данное время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Поиском злоумышленников занимаются полицейские.

Ранее NEWS.ru писал, что в храме Рождества Христова на территории подмосковных Мытищ была похищена норковая шуба. Вором является неизвестный мужчина, одетый в костюм Деда Мороза.