Правоохранительные органы башкирского города Стерлитамака разыскивают злоумышленников, которые украли у местного предпринимателя миллион рублей из необычного тайника.
Мужчина спрятал крупную сумму денег в собачьей конуре, но из-за новогодних праздников не сразу заметил пропажу. Предприниматель считает, что инцидент произошёл в период с 27 декабря по 10 января, передаёт
В данное время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Поиском злоумышленников занимаются полицейские.
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