В Башкирии скончался пациент с предварительным диагнозом COVID-19

https://static.news.ru/photo/9e2ccb6c-7a46-11ea-a861-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В больнице Башкирии умер пациент, у которого был обнаружен предварительный положительный тест на коронавирус.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона, пациент скончался в результате осложнений основного заболевания. В настоящее время его анализы направлены на подтверждение.

По данным ведомства, в Мелеузовской больнице, где лечился погибший, приняты все необходимые меры для профилактики коронавируса. Других случаев заболевания в Мелеузе и Мелеузовском районе нет.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131. Число летальных исходов достигло 76.