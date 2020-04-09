В Башкирии скончался пациент с предварительным диагнозом COVID-19

В больнице Башкирии умер пациент, у которого был обнаружен предварительный положительный тест на коронавирус.
Как
По данным ведомства, в Мелеузовской больнице, где лечился погибший, приняты все необходимые меры для профилактики коронавируса. Других случаев заболевания в Мелеузе и Мелеузовском районе нет.
Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131. Число летальных исходов достигло 76.
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