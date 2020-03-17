Шесть детей доставлены в башкирские инфекционные больницы с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его словам, всего в регионе на контроле с подозрением на инфекцию находятся 41 человек. Шестеро из них — дети.
Состояние стабильное, проводится лечение в соответствии с рекомендацией ведущих российских и зарубежных специалистов. Проводятся необходимые обследования, анализы взяты под контролем сотрудников центра гигиены и эпидемиологии республики и отправлены в лабораторию, — рассказал Забелин.
Кроме того, он заявил, что в минздрав массово поступают жалобы от жителей региона на отсутствие медицинских масок в аптеках,
Ранее NEWS.ru писал о том, что медицинские специалисты в Казахстане выявили ещё три случая заражения коронавирусной инфекцией среди граждан страны. В числе заболевших — двухлетняя девочка. Об этом 17 марта сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен