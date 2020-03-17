https://static.news.ru/photo/e16ad52e-681f-11ea-bff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть детей доставлены в башкирские инфекционные больницы с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его словам, всего в регионе на контроле с подозрением на инфекцию находятся 41 человек. Шестеро из них — дети.

Состояние стабильное, проводится лечение в соответствии с рекомендацией ведущих российских и зарубежных специалистов. Проводятся необходимые обследования, анализы взяты под контролем сотрудников центра гигиены и эпидемиологии республики и отправлены в лабораторию, — рассказал Забелин.

Кроме того, он заявил, что в минздрав массово поступают жалобы от жителей региона на отсутствие медицинских масок в аптеках, передаёт РИА Новости. На сегодняшний день в Башкирии нет подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что медицинские специалисты в Казахстане выявили ещё три случая заражения коронавирусной инфекцией среди граждан страны. В числе заболевших — двухлетняя девочка. Об этом 17 марта сообщили в Министерстве здравоохранения республики.