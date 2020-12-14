В Башкирии проверят все дома престарелых после пожара в пансионате

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Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил провести проверки во всех домах престарелых в республике после пожара в частном пансионате, в результате которого погибли 11 человек.

Необходимо разобраться, сколько у нас подобных учреждений, по каждому из них организовать межведомственную комиссию с участием МЧС, Госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных структур, провести проверки и консультации, — цитирует его пресс-служба правительства республики.

Хабиров также отметил, что расходы, связанные с похоронами жертв трагедии, возьмут на себя власти. Кроме того, он поручил организовать поиск родственников погибших и оказать им материальную помощь.

Наряду с этим глава республики поручил оценить ущерб и оказать помощь жителям соседнего дома, который пострадал в результате инцидента.

Пожар в частном пансионате в деревне Ишбулдидно Абзелиловского района Башкортостана произошёл в ночь на 15 декабря. До прибытия пожарных из здания спаслись пять человек, включая трёх постояльцев, погибли 11. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

По данным СМИ, у пансионата не было разрешения на постоянное проживание пациентов. Имелась только лицензия на предоставление социальных услуг престарелым и инвалидам без проживания.

Как писал NEWS.ru, по факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По результатам осмотра места происшествия будут назначены экспертизы, чтобы установить точную причину смерти постояльцев. В настоящее время следствием установлено, что пансионат не имел систем пожаротушения.