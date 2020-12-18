В Башкирии после пожара в пансионате завели уголовное дело о халатности

https://static.news.ru/photo/43384a5e-413a-11eb-b6ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело по факту халатности властей возбуждено в отношении должностных лиц органов местного самоуправления в Абзелиловском районе Башкирии, где в результате пожара в пансионате погибли 11 человек, следует из сообщения пресс-службы СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении ведомства.

Пожар в частном пансионате в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкортостана произошёл в ночь на 15 декабря. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Жертвами инцидента стали четыре женщины и семеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет — жители Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области.

По данным СМИ, у пансионата не было разрешения на постоянное проживание пациентов. Имелась только лицензия на предоставление социальных услуг престарелым и инвалидам без проживания. Кроме того, в здании отсутствовали системы противопожарной защиты. Строение использовалось как частный жилой дом, в котором было установлено два дымовых пожарных извещателя. Они сработали, но на момент прибытия пожарных здание уже было охвачено огнём.

Ранее NEWS.ru писал, что в Башкирии арестовали руководителя пансионата, где в результате пожара погибли 11 человек.

Арест произведён на время предварительного следствия до 15 февраля.