В Башкирии ищут мать, исполнявшую эротический танец при сыне

https://static.news.ru/photo/1ce7d16a-afe2-11ea-98c1-fa163e074e61_660.jpg Милана Скоробогатова Фото: facebook.com/uprrb.bashkortostan.ru

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Башкирии проверит сообщения о матери, исполнявшей эротический танец для незнакомца из соцсетей при несовершеннолетнем сыне. Об этом сообщила детский омбудсмен Милана Скоробогатова.

Сообщение в СМИ проверяем, ищем мать ребёнка, — подчеркнула она в интервью РИА Новости.

О том, что некая женщина при сыне демонстрирует голое тело сообщил интернет-портал Bash.news. Жительница Салавата якобы танцевала для пользователей Сети на сайте знакомств и получала за это деньги. В одной из таких трансляций девушка сообщила. что потратит заработанное на алкоголь.

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы Якутска возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая оставила младенца в мусорном баке. Ей инкриминируют попытку убийства.Новорождённого мальчика обнаружили в контейнере 6 июня. Ребёнок был доставлен бригадой скорой помощи в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В отношении матери малыша избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.