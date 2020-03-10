Ранее сообщалось, что в результате инцидента погиб как минимум один человек.
Газета La Vanguardia уточняет, что взрыв произошёл на предприятии компании Proquibasa, которая на своём сайте предлагает потребителям лубриканты и специальные смеси. Сотрудники службы спасения, работающие на месте происшествия, заявляют, что последствия взрыва не представляют риска для жителей района.
Как писал NEWS.ru, причины ЧП пока не установлены. По словам пользователей соцсетей, взрыв был такой силы, что в зданиях, расположенных в полукилометре от места происшествия, содрогнулись стены.