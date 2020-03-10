https://static.news.ru/photo/3eef7f80-62ec-11ea-9742-fa163e074e61_660.jpg Фото: OPR_Noticias/twitter.com

Шесть человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего на химическом предприятии в испанском городе Барселона.

Мобилизованы 8 команд, оказывается помощь шести пострадавшим, получившим повреждения различной степени тяжести, — говорится в сообщении местной службы скорой помощи в Twitter.

Estem atenent a 6 persones amb afectacions de diversa consideraciÃ³ en lâexplosiÃ³ de via Trajana. El #SEM ha activat un total de 8 unitats https://t.co/ji1HEdnMqY — SEM. Generalitat (@semgencat) March 10, 2020

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погиб как минимум один человек.

Газета La Vanguardia уточняет , что взрыв произошёл на предприятии компании Proquibasa, которая на своём сайте предлагает потребителям лубриканты и специальные смеси. Сотрудники службы спасения, работающие на месте происшествия, заявляют, что последствия взрыва не представляют риска для жителей района.

Как писал NEWS.ru, причины ЧП пока не установлены. По словам пользователей соцсетей, взрыв был такой силы, что в зданиях, расположенных в полукилометре от места происшествия, содрогнулись стены.