В Барнауле упал дельтаплан

https://static.news.ru/photo/9da068ce-acd3-11ea-b3dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: asmsk.ru

Дельтаплан совершил жёсткую посадку в Барнауле. В результате инцидента один человек пострадал.

В микрорайоне Благодатное произошло крушение дельталета «Атлет», — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По данным ведомства, пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Ярославской области упал вертолёт российского бизнесмена Андрея Шелестова. На борту находился только хозяин техники. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Шелестов является владельцем крупнейшей в РФ сети оружейных магазинов.