В Барнауле пострадали три человека в результате взрыва газовоздушной смеси

https://static.news.ru/photo/2e719dc2-c9b8-11ea-a9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из квартир многоэтажного дома в Барнауле произошёл взрыв газовоздушной смеси, пострадали три человека, следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно, в квартире многоэтажки находился газовый баллон.

Потерпевших, как предполагается, трое, они живы. Был хлопок газовоздушной смеси из газового баллона, по предварительным данным, разрушений [в конструкциях многоквартирного дома] нет. Правоохранительными органами проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт ТАСС.

Как уточняется, возникновения возгорания удалось избежать, жители дома не подвергались эвакуации. Также известно, что в квартире, где произошёл взрыв, выбило окна.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека получили травмы в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Куйбышев и Барабинск.

Так, в Куйбышеве из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования во время приготовления пищи пострадала женщина 1937 года рождения. Инцидент произошёл в квартире двухэтажного 16-квартирного дома. Из-за хлопка выбило стёкла, были повреждены межкомнатная дверь и припаркованный у дома автомобиль. Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу.

В то же время в городе Барабинск ЧП случилось в частном доме. Травмы получили двое взрослых и пятнадцатилетний подросток. Также незначительно оплавились потолочная плитка и мебель в комнате и на кухне.