В Бангладеш при взрыве газа в мечети погибли 11 человек

https://static.news.ru/photo/7363af12-ef3b-11ea-9354-fa163e074e61_660.jpg Мечеть Baitus Salat Jame Masjid Фото: Mohammad Tariq Iqbal/GoogleMaps

Жертвами взрыва в мечети недалеко от столицы Бангладеш стали 11 человек.

Ещё 50 верующих, находившихся во время взрыва в здании, получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, 38 человек были доставлены в специализированную больницу в Дакке, специализирующуюся на ожогах.

По предварительным данным, взрыв в мечети в города Нараянгандж в 25 км к югу от Дакки был вызван утечкой газа в трубе, проходившей под зданием. Многие пострадавшие получили сильные ожоги 60-70% тела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в Крайстчёрче в Новой Зеландии, планировал сжечь две мечети и напасть ещё на одну.