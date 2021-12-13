В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, пропали два человека

Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. По данным Морской администрации Швеции, один из кораблей перевернулся, ведутся поиски как минимум двух человек, сообщает телекомпания SVT.

Как уточнил менеджер по связям с общественностью Морской администрации Швеции Йонас Франзен, обстоятельства ЧП пока неизвестны. Также не установлено точное количество людей на борту кораблей.

В поисково-спасательной операции задействовано около десяти лодок из Швеции и Дании, а также несколько вертолётов. Перевернувшееся судно зарегистрировано в Дании, второе — в Великобритании.

Мы идём на поиски, но пока не на месте. На данный момент два человека пропали без вести, — заявил командир береговой охраны Виктор Девиндер.

Ранее сообщалось, что в Японском море затонул сухогруз, который шёл под флагом Панамы. Судно направлялось из порта Находки в японский порт Кинуура. Сухогруз был загружен углём, на борту находились 18 членов экипажа.

Судно подало сигнал бедствия, находясь в 380 километрах от префектуры Симанэ. Все находившиеся на борту судна были гражданами Вьетнама. Прибывший на место происшествия сторожевой корабль береговой охраны Южной Кореи сумел спасти 17 моряков, один из них пропал без вести. Причиной крушения стал шторм.