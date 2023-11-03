Лидера банды треш-блогеров Турала Мамедова, избивавших жителей Петербурга, задержали в Азербайджане. Что об это известно?
Что известно о задержании лидера ОПГ
Глава азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев сообщил о задержании Турала Мамедова. Его выдадут России после улаживания всех процессуальных вопросов.
«Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен», — рассказал Мамишев «Коммерсанту».
Мамедова 28 октября объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Что грозит Мамедову и другим членам ОПГ
В ходе расследования дела группировки треш-блогеров из Санкт-Петербурга задержали 12 молодых людей. Против них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Большинству из задержанных уже предъявили обвинения.
По ч. 2 ст. 213 УК РФ фигурантам грозит лишение свободы до семи лет.
Мамедову грозит еще одно уголовное дело — о клевете на сотрудника правоохранительных органов. 6 октября молодой человек стал участником ДТП при выезде с ЗСД на Богатырский проспект: машина врезалась в авто перед шлагбаумом, а сам момент был снят на видео для соцсетей. Мамедов опубликовал пост, где рассказал, что якобы после аварии дал взятку сотрудникам ДПС.
На допросе водитель, рядом с которым на пассажирском сиденье с камерой находился Мамедов, заявил, что история про взятку была полностью выдумана молодым человеком, чтобы поднять рейтинг своего канала в соцсетях.
Что известно о деле ОПГ из Петербурга
В течение последних месяцев в Петербурге действовала банда молодых людей, которые нападали на прохожих и снимали сцены избиения на видео. Позже ролики выкладывались в Telegram-канал «Жизнь бродяги». Там же публиковались видео с нарушением правил дорожного движения и актами вандализма в Северной столице.
Большинство из участников банды — выходцы из стран СНГ. Ролики они снимали у станции метро «Звездная» и торгового центра «Континент». Правоохранители заинтересовались молодыми людьми в середине октября после того, как информацию предал огласке блогер Владислав Поздняков.
Информацию о происходящем отправили в приемную Следственного комитета. Сведения дошли до главы ведомства Александра Бастрыкина, который поручил коллегам из Санкт-Петербурга возбудить уголовное дело и представить соответствующий доклад.
«В одном из Telegram-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры с избиением в Telegram-канал. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщала пресс-служба СК РФ.
Расследование уголовного дела продолжается.
«Следователями СКР продолжается проведение следственных действий, направленных на установление местонахождения других соучастников, а также возможных дополнительных эпизодов их преступной деятельности», — сообщили накануне в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
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