В Азербайджане задержали лидера ОПГ из Петербурга: что ему грозит «Коммерсант»: в Азербайджане задержали лидера ОПГ, избивавшей жителей Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник азербайджанской полиции

Лидера банды треш-блогеров Турала Мамедова, избивавших жителей Петербурга, задержали в Азербайджане. Что об это известно?

Что известно о задержании лидера ОПГ

Глава азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев сообщил о задержании Турала Мамедова. Его выдадут России после улаживания всех процессуальных вопросов.

«Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен», — рассказал Мамишев «Коммерсанту».

Мамедова 28 октября объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Что грозит Мамедову и другим членам ОПГ

В ходе расследования дела группировки треш-блогеров из Санкт-Петербурга задержали 12 молодых людей. Против них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Большинству из задержанных уже предъявили обвинения.

По ч. 2 ст. 213 УК РФ фигурантам грозит лишение свободы до семи лет.

Мамедову грозит еще одно уголовное дело — о клевете на сотрудника правоохранительных органов. 6 октября молодой человек стал участником ДТП при выезде с ЗСД на Богатырский проспект: машина врезалась в авто перед шлагбаумом, а сам момент был снят на видео для соцсетей. Мамедов опубликовал пост, где рассказал, что якобы после аварии дал взятку сотрудникам ДПС.

На допросе водитель, рядом с которым на пассажирском сиденье с камерой находился Мамедов, заявил, что история про взятку была полностью выдумана молодым человеком, чтобы поднять рейтинг своего канала в соцсетях.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о деле ОПГ из Петербурга

В течение последних месяцев в Петербурге действовала банда молодых людей, которые нападали на прохожих и снимали сцены избиения на видео. Позже ролики выкладывались в Telegram-канал «Жизнь бродяги». Там же публиковались видео с нарушением правил дорожного движения и актами вандализма в Северной столице.

Большинство из участников банды — выходцы из стран СНГ. Ролики они снимали у станции метро «Звездная» и торгового центра «Континент». Правоохранители заинтересовались молодыми людьми в середине октября после того, как информацию предал огласке блогер Владислав Поздняков.

Информацию о происходящем отправили в приемную Следственного комитета. Сведения дошли до главы ведомства Александра Бастрыкина, который поручил коллегам из Санкт-Петербурга возбудить уголовное дело и представить соответствующий доклад.

«В одном из Telegram-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры с избиением в Telegram-канал. Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщала пресс-служба СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

«Следователями СКР продолжается проведение следственных действий, направленных на установление местонахождения других соучастников, а также возможных дополнительных эпизодов их преступной деятельности», — сообщили накануне в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

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