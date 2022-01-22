Военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана покончил с собой

В Азербайджане военнослужащий Государственной пограничной службы Рамиль Рзагулиев Хагани оглу покончил с собой в военном госпитале, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заявление ГПС. Отмечается, что срочник, призванный в октябре 2021 года на службу в Бинагадинское районное управление береговой охраны погранслужбы, был доставлен 22 января в лечебное учреждение для прохождения обследования из-за проблем с психикой.

Уклоняясь от медосмотров, военнослужащий поднялся на верхний этаж строящегося здания военного госпиталя и покончил жизнь самоубийством. В связи с инцидентом проводятся следственные мероприятия совместно с органами прокуратуры.

Ранее в Азербайджане задержали расстрелявшего сослуживцев военнослужащего сверхсрочной службы Эльхана Авазлы. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Солдат-пограничник 2 января по неизвестным причинам застрелил старшего лейтенанта Юсифа Исмайылова, младших прапорщиков Амила Джалилзаде и Рафаила Ибрагимова, после чего скрылся с места преступления, оставив там оружие.