В Азербайджане при обрушении кровли здания Гостелевидения погиб человек

https://static.news.ru/photo/003e73a2-46eb-11eb-81d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: gichd.org

У здания Азербайджанского Гостелевидения обрушилась крыша. Под завалами погиб один человек, который работал в этом здании.

Технический сотрудник телевидения погиб в результате обрушения кровли в одной из комнат трёхэтажного здания, — об этом сообщил «Sputnik Азербайджан» в своём Telegram-канале.

Ранее в АЗТВ сообщили, что кровля обрушилась в здании Азербайджанского Гостелевидения, под завалами был заблокирован человек. Его пытались извлечь спасатели.

В октябре на строительной площадке в районе Карамышевской набережной в Москве 39-летний рабочий скончался при обвале грунта. Спасательная операция продолжалась более двух часов, всё это время пострадавшего продолжало засыпать грунтом. Его не смогли спасти.

Как писал News.ru, рабочий вместе с коллегами занимался прокладкой трубопровода на стройке на северо-западе Москвы, но из-за обвала грунта провалился под землю. Следователи выехали на место происшествия, по результатам будет принято процессуальное решение.