В автобусе с заложниками в Луцке могут быть дети и беременные

https://static.news.ru/photo/0fd34aa0-cb3e-11ea-824c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vl.npu.gov.ua

Украинские СМИ сообщают, что в автобусе, который был захвачен на Театральной площади в Луцке, могут находится дети и беременные женщины.

Одна из заложниц успела позвонить своей подруге Ангелине и рассказать о ситуации.

Она позвонила в 09:36 и попросила, чтобы я позвонила на любой телеканал, потому что она в автобусе в заложниках, и автобус заминирован. Начала плакать, а потом телефон выключился, наш разговор был всего 33 секунды, — рассказала подруга женщины Ангелина.

Она подчеркнула, что сейчас с женщиной нет связи.

Местные жители заявили, что им удалось поговорить с захватчиком. Он подтвердил наличие в автобусе беременных женщин и детей, сообщают «Факты».

Захват заложников произошёл утром. Злоумышленник произвёл два выстрела в сторону приехавших силовиков, а также бросил гранату, но она не сдетонировала.

Полицейские ведут с мужчиной переговоры. По их словам, он не выдвигает каких-либо внятных требований. Захватчик хочет, чтобы представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви выложили в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы. Злоумышленник заявил, что в автобусе находятся две бомбы, ещё одна спрятана в людном месте и он может устроить взрыв дистанционно.

Как писал NEWS.ru, захвативший автобус мужчина имеет психические расстройства и состоял на учёте у психиатра. В СБУ заявили, что в автобусе находятся 10 заложников. В полиции сообщали о 20 захваченных пассажирах.