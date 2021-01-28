В Австрии в жилом доме прогремел взрыв

https://static.news.ru/photo/24da4c9a-620c-11eb-b75e-fa163e074e61_660.jpg Фото: heute.at

В австрийской общине Лангенцерсдорф произошёл взрыв в жилом многоэтажном доме, обрушено несколько этажей. Об этом сообщает местное издание Kurier.

Обрушилась крыша здания, разрушены третий и четвёртый этажи. Взрывом повреждены соседние здания, а также припаркованные рядом автомобили.

GroÃeinsatz jetzt gerade in Langenzersdorf (Korneuburg): In einer Wohnung eines Mehrparteihauses kam es zu einer Explosion. https://t.co/yq9miyk7Cd pic.twitter.com/Gil9u4xxMj — heute.at (@Heute_at) January 29, 2021

Предварительной причиной происшествия считают взрыв бытового газа. На месте инцидента работают экстренные службы, задействовано несколько пожарных бригад и два спасательных вертолёта. К зданию прибыло две машины скорой помощи и пять машин Красного Креста. Как уточняет издание Heute, на данный момент известно об одном спасённом из здания человеке.

Один человек был спасён из здания, он не пострадал. Верхняя часть дома горит, огонь продолжает распространяться. Территория вокруг дома оцеплена, — заявил представитель пожарной службы Франц Респергер.

Как ранее писал NEWS.ru, стали известны подробности последних секунд жизни одной из жертв взрыва, произошедшего в Мадриде 20 января. 47-летний болгарин Стефко Кочев разговаривал по телефону со своей невестой, находясь возле здания гостиницы, когда оно взорвалось.