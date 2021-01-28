В Австрии в жилом доме прогремел взрыв

Предварительной причиной происшествия считают взрыв бытового газа. На месте инцидента работают экстренные службы, задействовано несколько пожарных бригад и два спасательных вертолёта. К зданию прибыло две машины скорой помощи и пять машин Красного Креста. Как уточняет издание Heute, на данный момент известно об одном спасённом из здания человеке.
Один человек был спасён из здания, он не пострадал. Верхняя часть дома горит, огонь продолжает распространяться. Территория вокруг дома оцеплена, — заявил представитель пожарной службы Франц Респергер.
Как ранее писал NEWS.ru, стали известны подробности последних секунд жизни одной из жертв взрыва, произошедшего в Мадриде 20 января. 47-летний болгарин Стефко Кочев разговаривал по телефону со своей невестой, находясь возле здания гостиницы, когда оно взорвалось.
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