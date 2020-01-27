60-летняя женщина умерла на конкурсе по поеданию ламингтона — покрытого шоколадной глазурью и посыпанного кокосовой стружкой бисквита. Инцидент произошёл 26 января в штате Квинсленд, соревнование было приурочено ко Дню Австралии.
Во время поедания бисквита у конкурсантки случился приступ, в паб, где проходило соревнование, вызвали медиков. Женщину доставили в госпиталь, однако спасти не смогли,
Организаторы мероприятия выразили соболезнования близким умершей. В полиции заявили, что не видят в смерти женщины ничего подозрительного.
Ранее NEWS.ru писал, что во Владимире на конкурсе по поеданию блинов скончался 45-летний мужчина.
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