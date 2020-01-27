https://static.news.ru/photo/6995f820-40f2-11ea-bb11-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/Global Look Press

60-летняя женщина умерла на конкурсе по поеданию ламингтона — покрытого шоколадной глазурью и посыпанного кокосовой стружкой бисквита. Инцидент произошёл 26 января в штате Квинсленд, соревнование было приурочено ко Дню Австралии.

Во время поедания бисквита у конкурсантки случился приступ, в паб, где проходило соревнование, вызвали медиков. Женщину доставили в госпиталь, однако спасти не смогли, сообщает France-Presse.

Организаторы мероприятия выразили соболезнования близким умершей. В полиции заявили, что не видят в смерти женщины ничего подозрительного.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владимире на конкурсе по поеданию блинов скончался 45-летний мужчина.