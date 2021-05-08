В Австралии мужчина напал с топором на двух человек

https://static.news.ru/photo/057bde5c-afed-11eb-8b0c-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

В пригороде австралийского Сиднея неизвестный мужчина, вооружившись топором, напал на двух человек, сообщает 9News.

Инцидент произошёл в Гленфилде, который расположен к юго-западу от центра Сиднея. В результате атаки пострадали мужчина и женщина. Врачи оказывают им помощь. Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, так как получили серьёзные травмы.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего. Его личность пытаются установить. На месте происшествия работают спецслужбы. Они ищут очевидцев.

Ранее прокуратура Чемальского района Республики Алтай направила в суд уголовное дело жительницы села Элекмонар, которая обвиняется в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы.