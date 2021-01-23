В аварии в США пострадали более 30 человек

https://static.news.ru/photo/70f6168a-5d53-11eb-ad91-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com

В пятницу, 22 января, на территории американского штата Аризона в результате аварии перевернулся автобус с туристами, который направлялся в национальный парк Гранд-Каньон. Один человек погиб, более 30 пассажиров получили травмы. Об этом журналистам сообщили представители местных властей.

Как отметил шериф округа Мохаве, в автобусе на момент аварии находились 48 человек. После произошедшего на дороге 33 из них получили травмы. Один человек погиб. Девятерым потребовалась госпитализация. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как критическое.

После ДТП двух человек отправили в Лас-Вегас. Ещё 44 транспортировали в местный медицинский центр.

Название автобусной компании, которой принадлежало транспортное средство, не разглашается. Проводится расследование инцидента, сообщает телеканал NBC.

Как ранее передавал NEWS.ru, на западе Франции в пятницу, 22 января, автобус со школьниками попал в аварию. Транспортное средство, в котором находились дети, съехало в кювет. Авария случилась в департаменте Иль и Вилен.